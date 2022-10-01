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Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti

Kırıkkale'de, veteriner kliniğindeki köpeği cinsel sözler söyleyerek taciz ettiği öne sürülen kişiye görevliler tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırgan kliniğe 2 kez cam şişe fırlatıp, 1 kez de bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 05:05
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Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı

Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
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Kırıkkale'de, bir kişi çalışanlarla tartışınca veteriner kliniğine bir gün içinde 3 kez saldırdı.

DHA'nın haberine göre; lay, dün Atatürk Bulvarı'nda bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. B.P., kliniğin bahçesinde bulunan köpeği demir korkuluğun arkasından cinsel sözler söyleyerek taciz ettikten sonra yoldan kliğin bahçesine cam şişe fırlatmaya başladı. Görevlilerle tartışma yaşayan B.P. çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra kliniğin önüne tekrar gelen B.P., kliniğin yan tarafında bulunan büfeden cam şişe alarak yine veteriner kliniğine fırlattı. Kliniğin camı kırıldı. Ardından, bir kez daha gelen B.P., elinde bıçakla içeri dalıp iddiaya göre köpekleri ve görevlileri kesmekle tehdit etti. 3 kez yaşanan saldırı olayı, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. B.P., polise yapılan şikayetle gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen B.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

“CİNSEL SÖZLERLE SEVDİKTEN SONRA SALDIRDI”

Veteriner Hekim Rumeysa İkra Ocaktan, olaya ilişkin, "Kendisi geldi, cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı. Ben de terbiyesizlik yapmaması ve uzaklaşmasını' söyledim. Kamera kayıtlarında da bu mevcut. Sonrasında yandaki bayiden bir cam şişe fırlattı. Araya birkaç esnaf girdi onu uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı. Tekrar geldi bu kez elinde 2 tane cam şişe vardı ve camımıza fırlatıp kırdı. Cam kırılma olayından sonra arkadaşım yaralandı rapor için hastaneye gitti. Emniyete şikayete giderken saldırganla tekrar karşılaştık. Yalnız kalmamak adına birkaç arkadaşımızı çağırmıştık. Onlara 'kişi burada çabuk gelin' dedim. Onları görünce zaten hemen kaçtı. 21.00'e kadar klinikte kalmak zorunda kaldık. Gidemedik bizi, hayvanlarımızı kesmekle tehdit etti. Son kontrolleri yapıp çıkalım dediğimizde tekrar bir saldırı daha oldu. Elinde bıçağı olduğunu söylediler" dedi.

Klinik sahibi Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar ise "Sevme sırasında inanılmaz sapkın, argo kelimeler kullandığını fark ettik. 'Köpeği öyle değil böyle seveceksin, şöyle seveceksin. Onlar bu tarz şeylere alışkındır' gibi sapkınca kelimeler kullanınca uyardık. Uzaklaşması gerektiğini söyleyince de tartışarak yandaki büfeye girdi. Oradan boş bir şişe alıp üzerimize doğru attı. Klinikten çıkarken bir yere pusuda yattığını gördüm ve şoka girdim; ama hakaretlerin biri bin para" açıklamasında bulundu.

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