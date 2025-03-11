Kırıkkale’de yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de tek katlı bir müstakil evde sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye eri ile evde yaşayan bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bulduk'a ait müstakil evde kömür sobasından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Bulduk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından her iki kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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