Kırıkkale'de yaşayanlar dikkat! Valilik tarih verip uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-25 Aralık tarihlerinde Kırıkkale ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Kırıkkale Valiliği, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 24 Aralık Salı günü saat 06.00'da başlayıp, 25 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

Valilik, ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve can güvenliklerini riske atmamaları gerektiği vurgulandı.

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