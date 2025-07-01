Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Kırıkkale'de şehirlerarası yolda seyir halindeki yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan mevkiinde meydana geldi. Didim-Boğazlıyan seferini gerçekleştiren özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı.

Kırıkkale OSB kavşağında yaşanan çarpışmanın şiddetiyle römork devrilirken, otobüste bulunan şoför ve iki yolcu ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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