Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası

Kaza, Kırıkkale-Ankara otoyolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki Hyundai otomobil ile M.G.'nin sürdüğü Fiat-Tofaş araç ve R.K.'nın kontrolündeki HD HTK 223 plakalı farklı bir otomobilin karıştığı trafik kazasında, K.G. adlı yolcu yaralandı. Sürücüler ise kazayı hasar almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının hayati riskinin olmadığı bildirildi.

Trafik ekiplerince yapılan araştırmanın ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.