Kırıkkale’deki feci kaza anne ve oğlu hayattan kopardı! Yaralılar var

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Büyükyağlı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Çorum'a seyir halinde olan D.D. yönetimindeki 19 BF 160 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, iki ayrı ailenin bulunduğu bir araç olarak adeta hurdaya döndü.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 41 yaşındaki Songül Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 9 yaşındaki oğlu Umut Kartal, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Umut Kartal da kurtarılamadı. Ayrıca, 55 yaşındaki sürücü D.D. ile araçtaki diğer yolcular R.D. (52) ve Y.K. (43) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği yol üzerinde araç trafiğini bir süre tek şeritten sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza hakkında detaylı bir tahkikat başlattı. Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.