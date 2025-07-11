Kırıkkale'deki su kesintilerine vatandaşlardan tepki

KIRIKKALE / SAVAŞ ATICI

Kırıkkale genelinde son günlerde yaşanan uzun süreli su kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Günlerce musluklarından tek damla su akmayan vatandaşlar, bu durumu “rezalet” olarak nitelendiriyor. Özellikle yaz aylarında artan kesintiler, hijyen ve sağlık açısından ciddi riskler doğururken, vatandaşlar çözüm yerine sürekli bahane üreten yöneticilere tepkili.

“Seçim dönemlerinde ‘altyapı önceliğimiz’ diyenler, iş başına geçince sadece ‘ekiplerimiz sahada’ açıklaması yapıyor. Her yıl aynı şey yaşanıyor. Musluktan gelen değil, gelmeyen suya alıştık.”

“ARTIK TEKNİK DEĞİL, YÖNETSEL BİR SORUNDUR”

“Su temel bir insan hakkıdır. Bu yaşananlar kabul edilemez. Bu şehirde insanlar hala kovalarla su taşıyor, çamaşır yıkayamıyor, hijyen sağlayamıyor. Bu, çağdışı bir durumdur.”

Kırıkkaleliler: “Yeter artık, çözüm istiyoruz”

Kent halkı, hem önceki yönetimi hem de mevcut belediye yönetimini sorumluluktan kaçmakla suçluyor. Vatandaşlar, kalıcı çözüm ve açık hesap verilmesini talep ediyor.

Kentteki birçok mahallede günlerce süren kesintiler nedeniyle evlerde günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Tepkiler çığ gibi büyürken, belediyeden ise tatmin edici bir açıklama gelmiş değil.