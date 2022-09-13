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Omuru kırıldı, "kemik çimentosu" ile güçlendirildi

Hakkari'de çocuklarıyla oynadığı sırada düşen 43 yaşındaki Alaattin Baykal'ın kırılan omuru, halk arasında "kemik çimentosu" olarak bilinen vertebroplasti yöntemiyle güçlendirilerek tedavi edildi. İşte ayrıntılar..

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:29
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Kırılan omuru "kemik çimentosu" ile güçlendirildi

Omuru kırıldı, ''kemik çimentosu'' ile güçlendirildi
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Yüksekova ilçesinde yaşayan Alaattin Baykal, evinin önünde çocuklarıyla oyun oynarken yere düşerek yaralandı. İlçede yapılan müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Baykal'ın yapılan tetkiklerde sırt kemiğinin kırıldığı anlaşıldı.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özkan Arabacı ve ekibi, hastaya vertebroplasti adı verilen yöntemle kırık hattının sağlamlaştırıldığı ameliyatı yapmaya karar verdi. Hastanede 1 saat 15 dakika süren operasyonda, kırılan kemiğe "kemik çimentosu" olarak bilinen malzeme enjekte edildi. Operasyondan sonra rahatlıkla yürüyebilen Baykal, sağlığına kavuştu.

Alaattin Baykal, AA muhabirine, Van'da yapılan müdahale sayesinde rahatlıkla yürüyebildiğini anlattı.
Düştükten sonra sırtında ağrı hissettiğini anlatan Baykal, "Hastaneye gittim. Daha sonra Van'a sevk edildim. Burada ameliyata alındım. Kemik erimem olduğu için platin takılmadı. Kırık kemiğim çimento denilen maddeyle güçlendirildi. Allah'a şükürler olsun çok iyiyim. Ayağa kalktım. Rahatlıkla yürüyebiliyorum. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum." Şeklinde konuştu.

ÖZKAN: HASTALAR BİR GÜN SONRA AYAĞA KALKABİLİYOR

Dr. Özkan Arabacı ise hastanın merkezlerine bel ağrısı şikayetiyle başvurduğunu, yapılan tetkiklerde sırt kemiğinin kırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Hastaya kapalı vertebroplasti yöntemi ile tedavi planladıklarını belirten Arabacı, şunları söyledi:

"Hastanın düşme sonucu sırt kemiğinde torakal onuncu vertebra kemiğinde çökme kırığı olmuş. Bu çökmenin tek tedavisi ameliyattır. Bu tür ameliyatlarda iki yöntem karşımıza çıkıyor. Birincisi platin dediğimiz vidalama ikincisi ise halk arasında 'çimento' olarak bilinen vertebroplasti yöntemidir. Hastamız hem genç hem de kemik erimesi rahatsızlığı bulunduğu için vertebroplasti yöntemine başvurduk. Çimento denilen yöntemle tedavi olan hastalar ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkabiliyor. İğne ile girdiğimiz kemiğin içine çimento vererek çökük kemiği güçlendirdik. Hastamızda hiçbir komplikasyon olmadı. Rahatça gezebiliyor. Bir felci yok. Bu yöntem genelde birden çok kırığı olan hastalarda tercih edilmez. Sıklıkla tek kırık ve genç hastalarda uygulanıyor. Ekibimizle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Hastaya uyguladıkları ameliyatın özellikli bir operasyon olduğunu ifade eden Arabacı, "Hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmadı. Merkezimiz başka illerden de hasta kabul ediyor. Yaklaşık 2-3 milyon nüfusa hitap ediyoruz. Yaptığımız ameliyatla başka illere hasta sevklerinin de önüne geçtik." diye konuştu.

AA

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