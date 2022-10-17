Kırım Köprüsü'ne saldırıda 3 tutuklama daha

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) patlama ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kırım'a bağlı Simferopol kentindeki mahkemenin, 13 Ekim'de 5 şüphelinin 8 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar vermesinin ardından bugün de gözaltında tutulan 3 kişi mahkeme karşısına çıktı. Savcı, Aleksandr Bylin, Oleg Antipov ve Dmitry Tyazhelykh'in örgütlü şekilde terör saldırısı gerçekleştirme suçundan tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıkların 8 Aralık'a kadar tutuklanmasına karar verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü (GUR) tarafından organize edildiği öne sürülen saldırıya ilişkin davada sanıklar 8 Aralık'ta mahkemeye çıkacak. (İHA)