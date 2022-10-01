Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi.
Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.
Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.