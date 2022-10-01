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Kırım'da iniş yapan uçakta patlama

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmat patladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:19
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Kırım'da iniş yapan uçakta patlama

Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

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