Kırım'da Rus baskısı devam ediyor... Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evini bastı, 6 Kırım Türkü tutuklandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaptığı paylaşımlarla tanınan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Kırım’da Rus güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek 6 Kırım Türkünü tutukladığını duyurdu. Khalilova o anlara ait görüntüleri de paylaştı.

"Yurdumuz Kırım'da Kırım-Tatar Türklerine baskılar devam ediyor." diyen Khalilova 6 Kırım Türkünü tutukladığı anları şu ifadelerle anlattı:

"Bu sabah Kırım’da Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek, 6 Kırım Türkünü tutukladı.

Kırım işgalinden bu yana bu gibi arama ve tutuklamalar durmaksızın davam ediyor...Amaçları halkı korkutmak ve işgal benimsetmektir."