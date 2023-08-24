Kırım'da Rus baskısı devam ediyor... Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evini bastı, 6 Kırım Türkü tutuklandı

Kırımlı gazeteci Gülsün Khalilova, Kırım’da Rus güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evinde arama yaparak 6 Kırım Türkünü tutukladığı anları paylaştı.

Kırım'da Rus baskısı devam ediyor... Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evini bastı, 6 Kırım Türkü tutuklandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaptığı paylaşımlarla tanınan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Kırım’da Rus güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek 6 Kırım Türkünü tutukladığını duyurdu. Khalilova o anlara ait görüntüleri de paylaştı.

"Yurdumuz Kırım'da Kırım-Tatar Türklerine baskılar devam ediyor." diyen Khalilova 6 Kırım Türkünü tutukladığı anları şu ifadelerle anlattı:

"Bu sabah Kırım’da Rus güçleri Kırım Tatar Türklerinin evinde arama gerçekleştirerek, 6 Kırım Türkünü tutukladı.

Kırım işgalinden bu yana bu gibi arama ve tutuklamalar durmaksızın davam ediyor...Amaçları halkı korkutmak ve işgal benimsetmektir."

147852369.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı Spor
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu Magazin
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı Güncel
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde Spor
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı Sağlık
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı
Bilecik'te orman yangını Güncel
Bilecik'te orman yangını
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu Güncel
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu