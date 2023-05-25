KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

Aşağıda tabloda bilgileri yazılı olan taşınmazlar ile ilgili olarak a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,b) Açılacak bu davalara husumetin Devlet Su İşleri İzmir 2 Bölge Müdürlüğü' ne yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Devlet Su İşleri İzmir 2 Bölge Müdürlüğü adına tescil edileceği,d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Kırkağaç Ziraat Bankasına yatırılacağı, e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya no malikler Taşınmaz bilgileri Kamulaştırma Alanı Taşınmaz Alanı Duruşma tarihi 2023/71 Esas Mithat Yöndem Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, Güvendik Mahallesi, 106 ada 2 parsel Sayılı taşınmaz

Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, Güvendik Mahallesi 103 ada, 49 parsel Sayılı taşınmaz

Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, Güvendik Mahallesi 103 ada 30 parsel sayılı taşınmaz 11326,58 m²

Tamamı

6235,98 m² 18824,59 m²

5702,77 m²

14288,36 16/06/2023