KIRKAĞAÇSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2023 / 00:01



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2021/2 TEREKE (tasfiye)

Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesinin, 06/12/2019 Tarih ve2019/523 Esas,2019/495Karar sayılı kararı ile Muris 51412419928 TC.Kimlik noluHASAN YILDIZ’IN mirasçılarının tamamının mirası reddettiklerinin tespit ve tesciline21/03/2022 tarih ve 2021/2 Tereke sayılı kararıyla da murisin mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesine, karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur