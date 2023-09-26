Kırkkilit otu nelere iyi gelir?

Halk arasında at kuyruğu otu olarak da bilinen kırkkilit otu, çiçeği olmayan, kısa ve sivri yapraklara sahip, kök kısmı 1 metre derinlikte olan, genellikle su kenarlarında yetişen, atkuyruğugiller familyasından çok yıllık şifalı bir otsu bitkidir.

Geçmişi Antik Yunan ve Roma'ya dayanan ot ayrıca çam otu, zemberek otu, kuş kuyruğu, tilki kuyruğu ve kırkboğum isimleri ile de bilinir. Mayıs ve haziran aylarında beliren kırkkilit otu ülkenin hemen her yöresinde, yol kenarlarında, tarlalarda, bahçelerde yetişebildiği gibi kendine özgü yeşil rengiyle de kolayca tanınabilir.

KIRKKİLİT OTUNUN YARARLARI



Silis isimli bir madde içeren ve bu özelliğiyle kemiklerin gelişmesini sağlayan kırkkilit otu alternatif tıpta da sıkça kullanılır. İçeriğindeki antioksidan ve silika bileşikleri vücudu serbest radikallerden korurken, cilt, tırnak, saç ve kemikleri koruyup, güçlendirir. Yine kalsiyum, alüminyum, sülfür, potasyum, niasin ve C vitamini açısından oldukça zengin olup, kemik dokusunda boşluklara neden olan osteoporoz tedavisi için de kullanılır. Kırkkilit otu ve çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Yaraların iyileşmesini ve tırnak sağlığını destekler.

Ağız içi yaralarının tedavisinde kullanılır ve diş eti kanamalarını durdurur.

Ekrem ağrılarına olumlu etkisi vardır.

Grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarının belirtilerini azaltır.

Kilo verme sürecine yardımcıdır.

Rahatlatıcı etkisiyle uzun ve kaliteli bir uyku deneyimine katkı sunar.

Gut ve romatizma hastalıklarının tedavisinde vücudu destekler.

Kırkkilit otu yağı bakteri ve mantarlara karşı güçlü bir aktivitesi bulunur.

Kırkkilit otu otu kemik yapısını ve sağlığını destekler

Diüretik etkisi ile doğal bir idrar söktürücüdür.

Zengin antioksidana sahip kırkkilit otu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ülseri iyileştirmede etkilidir.

Mesane, safra kesesi ve böbreklerde oluşan kum ve taşların oluşumunu önler.

Silikon ve antioksidan içeriği sayesinde saçların uzamasına yardımcı olur.

Kırkkilit otu; tansiyon hastaları, hamileler, emziren anneler, böbrek hastaları, kronik rahatsızlığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, nikotin maddesine alerjisi olan kimseler ve potasyum değeri düşük olanlar dışında herkes tarafından kullanılabilir.

Şifalı bir bitki olduğu düşünülen kırkkilit otunun farklı kullanımları vardır. Ülkenin hemen her yöresinde yetişen bitki ile yemek yapılabilse de en yaygın formu çay olarak tüketilmesidir. Taze ya da kuru şekliyle çay olarak hazırlanabilir.

At kuyruğu otu olarak da bilinen otu saç ve tırnak bakımında deneyebilirsiniz. Ot ile hazırladığınız ılık çayı direkt olarak tırnaklara ve saç diplerine uygulayabilirsiniz. Otun ciltte kuruluk yaratmaması adına çayın ılık olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kurutulmuş otu ezerek krem haline getirebilir, cilt yaraları için de kullanabilirsiniz. Ezilmiş ota kıvam alması için Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Otun kullanımı öncesi, uzman doktorlara danışılması önerilir.

KIRKKİLİT OTUNUN YAN ETKİLERİ NELER?

Şifalı otun pek çok faydası bulunsa da her besin maddesi gibi bilinçsiz ve fazla tüketimi yan etkiler ve zararlı sonuçlar doğurabilir. Kırkkilit otu böbreklerinde rahatsızlığı bulunanlar, böbrek yetmezliği olanlar, emziren anneler, gebeler, potasyum değeri düşük olan kimseler, kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar, B1 vitamin seviyesi düşük olanlar ve nikotin alerjisi olan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Özel bir tedavi sürecinden geçenler ve risk grubunda olanlar otu tükettiklerinde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle; benzer rahatsızlıkları olan kişilerin kullanım öncesi uzman bir hekimden tavsiye alması gerekir. Ayrıca ciltte kızarıklık, kaşıntı ve bulantı gibi sorunlara Da neden olabilir.

KIRKKİLİT OTU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?



İdrar söktürücü ve ödem atıcı özelliği ile bilinen şifalı bitki, metabolizmayı hızlandırdığından kilo verme sürecine de destek olur. Demlenerek çay olarak tüketilen otun zayıflatıcı etkisi bulunur.