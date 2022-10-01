Kırklareli Çakıllı Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırklareli Çakıllı Belediyesi, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az 1 yıl Çakıllı’da ikamet etmek

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak

Dijital ehliyete sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2 adet fotoğraf

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma

Askerlik durum belgesi

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi