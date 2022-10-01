Kırklareli Çakıllı Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırklareli Çakıllı Belediyesi, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az 1 yıl Çakıllı’da ikamet etmek
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak
Dijital ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
2 adet fotoğraf
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Diploma
Askerlik durum belgesi
Sağlık raporu
Kimlik fotokopisi
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