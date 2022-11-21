Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "yağma" ve "gasp" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 6 cep telefonu, 5 otomobil, metal sopa ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.