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Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık fabrika

T.C. Lüleburgaz 2. İcra Dairesi tarafından Kırklareli Lüleburgaz'da 16.560 m² fabrika icradan satılacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:57
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Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık fabrika

Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık fabrika
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, BÜYÜKKARIŞTIRAN/YENİ Mahalle/Köy, Uğurlu Dere Mevkii, 174 Ada, 9 Parsel, icra hukuk mahkemesinin bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz ana ulaşım yolu olan D100 karayoluna 3.parsel durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi amaçlı inşa edilmiş yapılaşma bulunmaktadır. Bölgede genellikle sanayi amaçlı yatırım yapılmakta olup bölge sanayileşme özelliği sebebiyle tercih edilmektedir. Bölgede ulaşımı sağlayan yollar asfalttır. Bölge konum açısından Lüleburgaz-Muratlı-Tekirdağ yerleşim yerleri arasında kalması sebebiyle toplu taşıma araçlarının güzergahı içindedir.taşınmaz yakın konumda olan yerler Trakya Cam, Şişe Cam, Tarmak Tekstil ve Pilsan Oyuncak fabrikaları olarak ifade edilebilir. Lüleburgaz-Muratlı arası ulaşımı sağlayan karayoluna yakın konumlu olması sebebiyle taşınmaza ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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