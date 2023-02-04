4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık kargir bina arsası

T.C. Lüleburgaz 1. İcra Dairesi tarafından Kırklareli Lüleburgaz'da 315 m² kargir bina arsası icradan satılacak.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:34
Takip Et

Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık kargir bina arsası

Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık kargir bina arsası
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, AHMETBEY/DERE Mahalle/Köy, Köy içi mevkii Mevkii, 323 Ada, 7 Parsel, Dosyasında mevcut Tapu Kaydı Belgesi?ne göre; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ahmetbey Beldesi, Köyiçi Mevkii, 323 ada 7 parsel (eski parsel 4199 ) numaralı 295,00m² alanlı Kargir Bir Katlı Bina ve Arsası vasıflı taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlı olup tamamı satılacaktır.
TAŞINMAZIN ADRESİ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ahmetbey Beldesi, Dere Mahallesi, Pazar Sokak, No:7 posta adresinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
4
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
5
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
7
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.