Kırklareli Lüleburgaz’da icradan satılık kargir bina arsası

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, AHMETBEY/DERE Mahalle/Köy, Köy içi mevkii Mevkii, 323 Ada, 7 Parsel, Dosyasında mevcut Tapu Kaydı Belgesi?ne göre; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ahmetbey Beldesi, Köyiçi Mevkii, 323 ada 7 parsel (eski parsel 4199 ) numaralı 295,00m² alanlı Kargir Bir Katlı Bina ve Arsası vasıflı taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlı olup tamamı satılacaktır.

TAŞINMAZIN ADRESİ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ahmetbey Beldesi, Dere Mahallesi, Pazar Sokak, No:7 posta adresinde yer almaktadır.

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