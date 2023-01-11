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Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken

T.C. Kırklareli İcra Dairesi tarafından Kırklareli'de 99 m² mesken icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:50
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Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken

Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İl, Merkez İlçe, Karakaş Mahalle, 66 Ada, 84 Parsel, 3.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz: Satışa konu konutun üzerinde bulunduğu ana taşınmaz tapuda 469,64m2 yüzölçümünde 6 katlı betonarme apartman ve arsası vasfında kayıtlıdır. 66 Ada 84 parsel üzerinde 5 katlı betonarme karkas bir bina (Coşkun Apı. D Blok) mevcutlur. Kırklareli Belediyesince gönderilen 17.04.2015 tasdik tarihli kat irtifakına esas mimari projeye göre; 3.kat 16 no'lu konut 2 oda, salan, mutfak, hol, banyo, wc ve balkon (2 adet) bölümlerinden ibarettir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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