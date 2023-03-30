Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İli Merkez İlçesi Kavaklı beldesi, Muca Köprüsü mevkii,56 parsel, 1/20 arsa paylı dubleks mesken niteliğinde, A Blok, Zemin+1 kat, 18 bağımsız bölüm nolu taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre, Taşınmaz Kavaklı Belediyesi imar planı içinde olup, parsel üzerinde 10 adet 2'şer katlı betonarme karkas binalar mevcut (Kavakllı Villaları), zemin katında salon , mutfak, wc, giriş terası ile normal 1. katında 2 oda, yatak odası, giyinme odası, banyo , duş ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon ve odaların zemin döşemeleri yoktur. Duvarlar ve tavan boyalıdır. Banyo , wc, balkonlar seramikile fayans ile kaplıdır. Banyo , wc, duş bölümlerinde tesisat armatürleri yoktur. Merdiven kaplama ve korkulukları yoktur. Dış çelik kapı mevcut olup, İç kapıları takılı değildir. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Doğalgaz ve peteklerhenüz takılmamıştır.

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