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Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken

T.C. Kırklareli İcra Dairesi tarafından Kırklareli'de 168 m² mesken icradan satılacak.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:42
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Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken

Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İli Merkez İlçesi Kavaklı beldesi, Muca Köprüsü mevkii,56 parsel, 1/20 arsa paylı dubleks mesken niteliğinde, A Blok, Zemin+1 kat, 18 bağımsız bölüm nolu taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre, Taşınmaz Kavaklı Belediyesi imar planı içinde olup, parsel üzerinde 10 adet 2'şer katlı betonarme karkas binalar mevcut (Kavakllı Villaları), zemin katında salon , mutfak, wc, giriş terası ile normal 1. katında 2 oda, yatak odası, giyinme odası, banyo , duş ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon ve odaların zemin döşemeleri yoktur. Duvarlar ve tavan boyalıdır. Banyo , wc, balkonlar seramikile fayans ile kaplıdır. Banyo , wc, duş bölümlerinde tesisat armatürleri yoktur. Merdiven kaplama ve korkulukları yoktur. Dış çelik kapı mevcut olup, İç kapıları takılı değildir. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Doğalgaz ve peteklerhenüz takılmamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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