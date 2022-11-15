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Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:37
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Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
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Resmî Gazete’de yer alan ilana göre; Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak 16 akademik personel istihdam edecek.

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

DOÇENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik ilanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. Doçentlik belgesi fotokopisi,

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Maddelerdeki belgeler 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. Yabancı dil belgesi,

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Maddelerdeki belgeler 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

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