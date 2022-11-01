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Kırklareli Üniversitesi personel alacak

Kırklareli Üniversitesi 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 06:17
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Kırklareli Üniversitesi personel alacak

Kırklareli Üniversitesi personel alacak
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir

İSTENEN EVRAKLAR

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),

5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-Devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

7. ALES belgesi fotokopisi,

8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)

10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya

11. Tecrübe/Sertifika belgesi.

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