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Kırklareli Vize Belediyesi personel alacak

Kırklareli Vize Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:54
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Kırklareli Vize Belediyesi personel alacak

Kırklareli Vize Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kırklareli Vize Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 7 - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi No:64 vize Kırklareli adresime yapacaklardır. 1 beden işçisi, 1 eğitimci personel ve 1 büro personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Emekli olmamak,

Vize ilçesinde ikamet ediyor olmak.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak ve Erkek olmak.

EĞİTİMCİ PERSONEL VE BÜRO PERSONELİ ALIMI İÇİN

En az Lisans mezunu olmak ve Erkek olmak.

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