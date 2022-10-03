Kırklareli'de 149 kaçak göçmen yakalandı; 10 organizatör gözaltında

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 149 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir hafta içinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı uygulamalarda yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitme hazırlığında olan 149 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.



