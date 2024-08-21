Kırklareli'de aranan 24 şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'de aranan 24 şahıs yakalandı

Kırklareli'nde haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalanırken, yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alınırken, şahıslar Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Operasyon sonucunda, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 10 şahıs olmak üzere toplam 13 kişi kesinleşmiş hapis cezaları ile ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Geriye kalan 11 şahsın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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