Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar, kilometrelerce uzaktan görülecek kadar büyük bir alana yayıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının daha da büyümesini engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale ederken, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı bildirilmezken, yangının çıkış nedeni ve maddi hasar hakkında inceleme başlatıldı.

Fabrika çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, bölgedeki ulaşım da tedbir amaçlı kontrollü olarak sağlanıyor.

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