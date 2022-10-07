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Kırklareli’nde 1 ton 320 litre ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 320 litre sahte alkol ele geçirilirken olaya ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:21
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Kırklareli’nde 1 ton 320 litre ele geçirildi

Kırklareli’nde 1 ton 320 litre ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte içki üretimine ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

Kırklareli’nin vize ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 2 şüpheli ile birlikte 1 ton 320 litre sahte alkol, 2 adet alkol damıtma sistemi ve 9 adet alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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