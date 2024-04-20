Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait

Bulut, yangının bilgisayar odasından çıktığına dair bir tahmin olduğunu ifade etti ve “Bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını umuyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir risk oluşturmuyor.” dedi.