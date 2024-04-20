Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait

Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.
Yangın ihbarı alındıktan sonra, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale etti.
Yangın sırasında, tarihi binanın yanında bulunan dört katlı bir apartmanın dış kaplaması da alev aldı. Bu nedenle, apartman sakinleri güvenlikleri için tahliye edildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda başarıyla söndürüldü. Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere verdiği demeçte, ihbarın ardından ekiplerin 7-8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.
Bulut, yangının bilgisayar odasından çıktığına dair bir tahmin olduğunu ifade etti ve “Bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını umuyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir risk oluşturmuyor.” dedi.
Bulut son olarak yangına hızla müdahale eden tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.