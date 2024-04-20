Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait

Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait
Kaynak: AA
Kırklareli’nde, Geç Osmanlı dönemine ait iki katlı tarihi bir binada çıkan yangın söndürüldü.
1/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 1

Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.

2/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 2

Yangın ihbarı alındıktan sonra, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale etti.

3/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 3

Yangın sırasında, tarihi binanın yanında bulunan dört katlı bir apartmanın dış kaplaması da alev aldı. Bu nedenle, apartman sakinleri güvenlikleri için tahliye edildi.

4/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 4

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

5/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 5

Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda başarıyla söndürüldü. Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere verdiği demeçte, ihbarın ardından ekiplerin 7-8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

6/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 6

Bulut, yangının bilgisayar odasından çıktığına dair bir tahmin olduğunu ifade etti ve “Bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını umuyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir risk oluşturmuyor.” dedi.

7/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 7

Bulut son olarak yangına hızla müdahale eden tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.

8/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 8
9/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 9
10/10
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada yangın! Genç Osmanlı dönemine ait 10
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı
Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı
Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı
Tokat depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Cami minaresi devrildi binalar yıkıldı
Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Yaşam süresinin en uzun olduğu 10 il açıklandı. İlk sıradaki şehirde fiyatlar fırlamaz inşallah
Yaşam süresinin en uzun olduğu 10 il açıklandı. İlk sıradaki şehirde fiyatlar fırlamaz inşallah
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir