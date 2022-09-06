6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:11
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 12:18
Takip Et

Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı, 32 araca el konuldu

Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
+
Aa
-

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 26 Ağustos-6 Eylül arasında il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde yakalanan 226 düzensiz göçmenin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 32 araca el konulduğu kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
2
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
3
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
5
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
6
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
7
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.