Kırklareli'nde 250 öğrenciyle Atatürk'ün imzasına koreografi

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

KAYNAK: AA
Kırklareli'nde 250 öğrenciyle Atatürk'ün imzasına koreografi

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

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Öğrenciler daha sonra, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.

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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

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Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

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