19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

348 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden ülkeye yasadışı yollarla girmeye çalışan 348 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:16
Takip Et

Kırklareli’nde 348 kaçak göçmen yakalandı

348 kaçak göçmen yakalandı
+
Aa
-

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 348 kaçak göçmen yakalandı 5 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde 27 ekip, 105 personel, 10 uygulama noktası ile Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama sonunda 693 şahıs sorgulanırken 25 metruk bina, 24 umuma açık yer, 4 terminal ve 10 diğer yerler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 348 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
4
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
5
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
6
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Aydın Akbük'ün 28 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.