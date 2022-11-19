Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 348 kaçak göçmen yakalandı 5 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde 27 ekip, 105 personel, 10 uygulama noktası ile Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama sonunda 693 şahıs sorgulanırken 25 metruk bina, 24 umuma açık yer, 4 terminal ve 10 diğer yerler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 348 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.



(Kaynak: İHA)