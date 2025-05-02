Kırklareli'nde askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var...

Düzenleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var...

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandığı aktarıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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