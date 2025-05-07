Kırklareli'nde balık ölümleri inceleniyor! Gölet suyundan numune alındı

Hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti'nde çok sayıda ölü balık gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.

Köy sakinlerinden Aydın Poyraz, gölet suyunun renginin değiştiğini ve balık ölümlerinin dikkat çekici boyuta ulaştığını belirtti.

Balık ölümlerinin her hafta olduğunu ileri süren Poyraz, "Suyun berraklığı gitmiş. Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi. Poyraz, balık ölümlerine çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıkların neden olduğunu iddia etti.

Mehmet Parlak ise göletin durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.