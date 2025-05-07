Kırklareli’nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir gölette yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir gölette yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Terzili köyünde bulunan ve hayvanların su ihtiyacının karşılanması, tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti'nde balık ölümlerini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler göletten su numunesi aldı.

Köylüler ise balık ölümlerinin gölette yakın olan bir hayvan çiftliğinden atılan atıklardan kaynaklı olduğunu iddia etti.

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