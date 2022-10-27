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  • Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürüldü. Kızları camdan atlayarak kurtuldu

Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürüldü. Kızları camdan atlayarak kurtuldu

Kırklareli'de kadın cinayedi. Songül A. hakkında uzaklaştırma bulunan eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı koca olay yerinden kaçarken yakalandı. Camdan atlayan çiftin kızları ise yaralandı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:09
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Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürüldü. Kızları camdan atlayarak kurtuldu

Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürüldü. Kızları camdan atlayarak kurtuldu
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Olay, akşam saatlerinde Kırklareli kent merkezinde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Songül A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla vuruldu. Evden silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Songül A.'yı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Songül A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı M.A. ise tedaviye alındı. 

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