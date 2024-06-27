Kırklareli'nde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya döndü

Kaynak: DHA
Kırklareli'nde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya döndü

Kırklareli'de TEM Otoyolu’nda tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Babaeski ilçesi Demirkapı köyü mevkii TEM Avrupa Otoyolu Edirne yönünde meydana gelen kazada, , İstanbul yönünden Edirne istikametine seyir halinde ilerleyen 22 AU 006 plakalı Audi marka otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen 76 AAS 302 plakalı tıra arkadan hızla çarptı.

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Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından çevredeki diğer vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olduğunu belirleyerek müdahalede bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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