Kırklareli'nde elektik panosunda yangın!

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde kaldırımda bulunan bir elektrik panosunda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Caddeye güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri, kuru kimyevi toz ile müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında panoda küçük çaplı patlama meydana geldi.

TREDAŞ ekipleri, panodaki yangının söndürülmesinin ardından onarım ve bakım çalışmaları yaparak, bölgeye tekrar elektrik enerjisi verdi. Yangının, panodaki sigortanın aşırı ısınma sonucu patlamasından meydana geldiğini bildirildi.