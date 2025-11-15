Kırklareli’nin Vize ilçesinde ilkokul öğrencilerine "7-11 Yaş çocuklar için trafik dedektifleri eğitimi" verildi.

Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ile birlikte, Vize Arife Bekir Uğurlu İlkokulu’nda öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik, "7-11 yaş çocuklar için trafik dedektifleri eğitimi" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, düzenlenen eğitim ile birlikte, öğrencilerin trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli birer yaya ve yol kullanıcısı olmaları hedeflendiği, eğitim süresince öğrencilere, yaya geçitlerinin kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak, broşür dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.