Kırklareli’nde kaza! Otomobil takla attı: Liseli Nazlı öldü

Kaynak: DHA
Kırklareli’nde kaza! Otomobil takla attı: Liseli Nazlı öldü

Kırklareli’nde bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen feci kazada sürücü ile birlikte Nazlı Görgüner isimli kız yaralandı. Hastaneye kaldırılan lise öğrencisi Nazlı Görgüner, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. E.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 39 ADN 051 plakalı otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada, E.S.A ile yanındaki Nazlı Görgüner yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.S.A ve Görgüner ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Görgüner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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