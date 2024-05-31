Kırklareli’nde otel kurşunlandı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde otel kurşunlandı

Kırklareli'nde faaliyeti sonlandırılan bir otel, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşunlandı.

Otelin bulunduğu Özerler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli kişilerin maske takarak oteli kurşunladıkları belirtildi. Görgü tanıkları, bu kişilerin Zübeyda Hanım Parkı'ndan geçtiklerini ve üçüncü geçişlerinde oteli kurşunladıklarını ifade etti.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 el ateş edildiğini ve kurşunların otelin camına isabet ettiğini tespit etti. Ayrıca, mermi çekirdeklerinin de yol ve dükkanların önüne düştüğü belirlendi.

Olay yerindeki inceleme ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek geniş çaplı bir araştırma başlattılar. Otelin neden hedef alındığı ve saldırganların kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla soruşturma devam ediyor.

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