Kırklareli’nde parmağına sıkışan yüzük kabusu oldu

Kırklareli'nde yaşanan bir olayda, bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Hacıhasan Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kadının parmağına sıkışan yüzük büyük bir sıkıntıya yol açtı.

Kadın durumu itfaiyeye bildirdi ve ekipler hemen harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, özel bir spiral kesme makinesi kullanarak yüzüğü dikkatlice kesti ve kadının parmağından çıkardı.