Kırklareli’nde sağanak etkili oldu

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

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