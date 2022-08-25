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Kırklareli’nde sağanak etkili oldu

Kırklareli’nde günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:56
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Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oldu

Kırklareli’nde sağanak etkili oldu
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Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunmuştu. Kırklareli’nde sağanak yağış etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.

Zaman zaman etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

(Kaynak: İHA)

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