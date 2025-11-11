Akşam saatlerinde yoğunlaşan yağış, Edirne-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi.

Sürücüler yoğun yağmur altında zor anlar yaşarken, bazı araçlar düşük hızda kontrollü ilerleyebildi.

Mercedes'te Takla AtmaYoğun yağış sırasında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Mercedes marka otomobil, görüşün azalması nedeniyle önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı ve takla attı.

Kazada araçta ön kısımda maddi hasar oluşurken, olay yerine hızla sağlık ekipleri gönderildi.

Trafik bir süre kontrollü şekilde akışa alındı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Ekipler, yağışla kayganlaşan yollarda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yağışların aralıklarla süreceğini duyurdu.