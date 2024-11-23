Kırklareli’nde silahlı kavga: 2 yaralı

Kırklareli'nde İstasyon Mahallesi 4. İstasyon Sokak'ta bulunan inşaata gelen grup ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü . Kavgada 2 kişi bıçak ve silah ile yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayda kullanılan silah ile bıçağı inşaatta ele geçirdi.

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Olay ilgili 3 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.