Kırklareli’nde silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde silahlı kavga: 2 yaralı

Kırklareli'nde İstasyon Mahallesi 4. İstasyon Sokak'ta bulunan inşaata gelen grup ile işçiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde İstasyon Mahallesi 4. İstasyon Sokak'ta bulunan inşaata gelen grup ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü . Kavgada 2 kişi bıçak ve silah ile yaralandı.

hatay-1.jpg

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

hatay-3.jpg​​​​​​​

Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayda kullanılan silah ile bıçağı inşaatta ele geçirdi.

hatay-4.jpg​​​​​​​

Olay ilgili 3 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

hatay-2.jpg

Son Haberler
Denizli'de organize suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütüne operasyon
İş arkadaşını bıçakladı
İş arkadaşını bıçakladı
Ovacık Belediyesi kayyumu Hüseyin Şamil Sözen ile ilgili flaş detay
Ovacık Belediyesi kayyumu Hüseyin Şamil Sözen ile ilgili flaş detay
Yakaladığı yılana sigara içirtti
Yakaladığı yılana sigara içirtti
Kerem’im İmzalı forması Rüzgar’a ulaştı
Kerem’im İmzalı forması Rüzgar’a ulaştı