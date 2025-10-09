Valilikte gerçekleştirilen asayiş toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Vali Uğur Turan, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız görev yaptığını söyledi.

Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 operasyon düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmış ve 1 şüpheli tutuklandığını ifade ederek terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışıyla, Kırklareli'nin güvenli bir liman haline geldiğini belirtti.

Turan, asayiş olaylarına ilişkin verileri de paylaşarak, "Jandarma ve emniyet sorumluluk sahalarında, 2024 yılının ilk 9 ayında 4 bin 284 aranan şahıs yakalanmışken, 2025 yılının ilk 9 ayında bu sayı 5 bin 234'e yükselmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre aranan şahısların yakalama oranında yüzde 22,18'lik bir artış kaydedilmiştir. Aranan şahısların yakalanma oranında ilimiz, ülke geneli ortalamanın üzerindedir. Ülke geneli yakalama oranı yüzde 91,2 iken, ilimizde bu oran yüzde 93,1'e yükselmiştir. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 11 tabanca, 7 av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 20 silah ele geçirilmiş, 24 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bu sonuçlar, asayiş suçlarıyla mücadeledeki kararlılığımızın ve elde ettiğimiz somut başarıların en net göstergesidir. Buna ek olarak, işlenen suçların cezasız kalmaması için kolluk kuvvetlerimiz etkin olarak çalışmakta olup, 2025 yılının ilk 9 ayında olayların aydınlatılma oranı yüzde 98,7 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yüksek oran, güvenlik güçlerimizin etkin ve hızlı müdahalesinin bir yansımasıdır" dedi.

Turan, organize suçlar, uyuşturucu ve siber suçlara değinerek "Organize suçlarla mücadelede, 2025 Eylül ayı içinde 3 operasyon düzenlenmiş ve 1 organize suç çetesi çökertilmiştir. Bu operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştır, 2025 Eylül ayı içinde uyuşturucu madde ticareti ve sağlama suçlarına yönelik 9 operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer ilgili suçlarla bağlantılı 81 olayda ise 93 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır. Demirköy ilçemizin Karanlıkdere sahilinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda 53 kilogram skunk ve 61 kg toz esrar olmak üzere 114 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirdi. 1 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık gibi alanlarda suç unsuru tespit edilen bin 318 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır. Terörle iltisaklı 55 şüpheli tespit edilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" diye konuştu.

Turan, aileleri çocuklarının tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımlarını karşı uyararak, "Çocuklarımızın tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımlarını yakından takip edelim. Ekran bağımlılığına karşı dikkatli olalım, girdikleri web sitelerini ve sosyal medya platformlarını kontrol edelim. Evlatlarımızın güvenliği için bu konuda hassasiyet göstermemiz büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Eylül ayında göçmen kaçakçılığında 22 operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandığını anlatan Turan, "Kırklareli'nde "Geçici Koruma Altında" 581 Suriyeli bulunmaktadır. Eylül ayında, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 22 operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur. Ayrıca, 4 Mobil Göç Noktasında 2 bin 085 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve düzensiz göçmen tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır" dedi.

Toplantıya, Kırklareli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay İsa Murat Övez, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster katıldı.