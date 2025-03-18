Kırklareli’nde tehlikeye yolculuk

Olay, öğle saatlerinde Lüleburgaz seferini yapan bir araçta yaşandı. Yolculardan biri, şoförün dikkatsiz tavırlarını fark ederek cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetti. Görüntülerde, şoförün direksiyon başında telefon ekranına odaklandığı ve kumar uygulamasını takip ettiği görüldü.

Olaya tanık olan yolculardan biri, durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Şoför seyir halinde kumar oynuyor, sonra neden kazalar oluyor diyoruz. Bu araçlar insan canı taşıyor. Allah’a emanet yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolcular, ilgili yetkililerin bu konuda gerekli denetimleri yaparak önlem almasını istedi.