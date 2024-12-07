Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

​​​​​Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Turgutbey köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza, Şükrü Mutlu’nun kullandığı 39 SS 746 plakalı otomobilin, önünde seyreden 41 ALG 131 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hamdiye Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Şükrü Mutlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hamdiye Mutlu’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın kesin nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

Bu elim olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, kazanın detaylarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

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