Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda Girit lezzetleri tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, İstanbul Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi şef Esat Özata katıldı. Özata, burada karamelize soslu yoğurtlu balkabağı ile domates soslu fıstıklı köfte pişirdi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte şef Özata, iki farklı yemekle sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Kırklareli'nin lezzetleri bilgi yarışması düzenlendi.

Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel yemekleri hakkında 18 sorunun yer aldığı yarışmada, Kırklareli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Serra Canarslan birinci oldu. Canarslan'a ödül verildi.