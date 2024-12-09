Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli'nde polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı 6'sı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal eden, satan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslere köpek kullanılarak yapılan aramalarda, 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi. 28 şüpheli de gözaltına alındı.

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​​​​​​​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

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