Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal eden, satan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslere köpek kullanılarak yapılan aramalarda, 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi. 28 şüpheli de gözaltına alındı.

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​​​​​​​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.